Hitzewelle: Abkühlung erst am Wochenende

Es ist heiss – sehr heiss. Am Montag können die Temperaturen vereinzelt bis auf 36 Grad klettern. Eine genaue Übersicht, wie heiss es in deiner Region wird, findest du hier. Aber vorab: Der Bund hat in der Genferseeregion und in Teilen des Tessins die zweithöchste Hitzewarnung ausgerufen. Für das Flachland gilt die Gefahrenstufe 3.