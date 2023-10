Spätsommer im Herbst: Es wird noch einmal richtig warm

25 Grad und Sonnenschein – spätsommerliche Temperaturen bis tief in den Oktober. So verwöhnte uns das Wetter in den vergangenen Tagen. Und auch die kommenden zwei Tage, vor allem aber der Freitag, beschert uns noch einen letzten Hauch von Sommer. Der Donnerstag startet bereits mit Sonnenschein. Vereinzelt kann es noch Nebelbänke in der Nähe von Flüssen und Seen geben, diese lösen sich aber bald auf. Für die warmen Temperaturen verantwortlich ist ein Hoch mit Zentrum über dem Mittelmeer. SRF Meteo schreibt: «Die Luft ist meist trocken und für die Jahreszeit aussergewöhnlich warm.» Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad.