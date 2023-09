Wetter Schweiz: Erster Schnee in den Bergen

Die Schneefallgrenze ist in der Nacht auf Samstag lokal auf bis 1200 Meter abgesunken. Bilder zeigen schneebedeckte Landschaften in den Kantonen Graubünden und Bern. Im Verlauf des Tages steigt die Schneefallgrenze wieder auf 1800 Meter an.

Sommertag am Mittwoch?

Am Morgen gab es in der Ostschweiz noch vereinzelt Niederschlag, bereits am Mittag zeigt sich aber wieder verbreitet die Sonne und die Temperaturen steigen auf 16 Grad an. Am wärmsten wird es in Basel mit 20 Grad. In der Nacht wird es aber in den kommenden Nächten empfindlich kalt. Es werden Temperaturen von sechs Grad erwartet. Dazu ist am Morgen verbreitet Hochnebel zu erwarten.