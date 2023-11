Wetter: Schweiz erwartet die nächsten Tage Schnee

1 / 4 Die Schneefallgrenze ist deutlich auf dem Weg nach unten – bis Freitag dürfte sie unter 1000 Meter über Meer fallen. (Symbolbild) 20min/News-Scout Bis zum Sonntag dürfte in weiten Teilen der Alpen deutlich Neuschnee fallen. Whiterisk.ch Oberhalb von 2000 Metern rechnen die Meteorologen mit bis zu 40 Zentimetern Neuschnee. (Symbolbild) 20min/News-Scout

Darum gehts Das regnerische Wetter drückt die Schneefallgrenze deutlich.

Noch vor dem Wochenende dürfte es auch unter 1000 m ü. M. weiss werden.

Derweil wütet am Rande Europas ein Orkantief.

Man sieht es ihm zwar nicht an, aber das regnerische Wetter am Donnerstag könnte schon bald die erste weisse Pracht bringen. Eine aktive Störungszone drückt auf ihrem Weg nach Osten die Schneefallgrenze allmählich, sodass am Donnerstagabend auch unter 1500 Metern über Meer Flocken fallen können.

So viel Schnee gibts aufs Wochenende

In der Nacht auf Freitag setzt sich der Trend fort, die Schneefallgrenze soll dann sogar unter 1000 Meter fallen. Das freut vor allem die Wintersportler und damit auch die Skigebiete: Oberhalb von 2000 Metern rechnet MeteoNews bis Freitagmorgen mit 20 bis 40 Zentimetern Neuschnee. In den östlichen Alpen sind teilweise sogar bis zu 50 Zentimeter Neuschnee möglich.

In anderen Teilen Europas geht es derweil deutlich stürmischer zu und her: So hat das Orkantief Ciarán für mehrere Todesopfer gesorgt: In Spanien, Frankreich und Deutschland wurde jeweils eine Person von umstürzenden Bäumen getötet. Auf der deutschen Insel Rügen herrscht nach dem Abbruch eines grossen Stücks der Steilküste derweil Explosionsgefahr, weil in der Gegend immer wieder Blindgänger gefunden werden.

Auch für die Schweiz hat Ciarán Auswirkungen – das Tief brachte die viele Feuchtigkeit ins Land, die am Donnerstag niederprasselte und jetzt zunehmend in Schneeform fällt. In den Bergen kann Ciarán aber auch für starke Winde sorgen.

