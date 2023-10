Wetter Schweiz: Föhnsturm am Sonntag

Am Montagabend erreicht eine Kaltfront die Schweiz. (Symbolbild)

In den Föhntälern werden Windspitzen mit bis zu 130 km/h erwartet. (Symbolbild)

In diesen Regionen warnt der Bund vor starkem Wind.

Am Montagabend erreicht eine Kaltfront die Schweiz.

In den Föhntälern werden Windspitzen mit bis zu 130 km/h erwartet.

Nach einem Samstag mit viel Sonnenschein kommt am Sonntag ein Sturm auf.

Nach einem sonnigen Samstag mit Temperaturen bis 16 Grad stellt sich in der Nacht auf Sonntag eine stürmische Föhnlage ein. Betroffen sind die zentralen und östlichen Föhntäler. Dort werden Böen zwischen 90 und 120 km/h erwartet, oberhalb von 1500 m sind sogar Böen um 130 km/h möglich, wie MeteoSchweiz schreibt. Die stärkste Föhnphase wird von Sonntagmorgen bis in die Nacht zu Montag erwartet.

Am Sonntag steigen die Temperaturen dank des Föhns auf bis zu 22 Grad in den Alpentälern. Am Montagabend erreicht eine Kaltfront die Schweiz. Mit ihr geht die Föhnphase zu Ende. Die kommende Woche startet verbreitet mit Niederschlag, die Temperaturen gehen auf rund 13 Grad zurück.