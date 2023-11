Wetter Schweiz: Bund erhöht Gefahrenstufe wegen Starkregen

Am Sonntag schneite es am frühen Morgen zum Teil bis in tiefe Lagen. Beispielsweise auf 570 Metern über Meer in Bern und auf 430 Metern über Meer in Solothurn. Tagsüber stieg die Schneefallgrenze auf etwa 1700 bis 1900 Meter an, wie MeteoNews in einem Blog-Eintrag schreibt.