Wetter Schweiz: So geht es heute weiter

In der Nacht am Mittwoch zogen heftige Gewitter über die Schweiz. Das Wetter bleibt unbeständig. Am Samstag kündigt sich der nächste Hitzetag an.

Darum gehts Am Mittwoch bleibt es gewittrig.

Die Temperaturen gehen zurück.

Bereits am Samstag folgt der nächste Hitzetag.

Mit heftigen Gewittern ging in der Nacht auf Mittwoch die Hitzewelle in der Schweiz zu Ende. Heftige Gewitterzellen brachten über 40'000 Blitze und Sturm- und Orkanböen. Auch am Mittwoch bleibt es in der Schweiz stürmisch. Für grosse Teile der Schweiz herrscht die Gefahrenstufe 3.

Bereits am frühen Morgen zieht eine Gewitterfront vom Westen her über die Schweiz. Mit 25 bis 28 Grad im Flachland wird es schwülwarm. In den Bergen geht teils starker Südwestwind. Am Nachmittag wird es im Flachland zunehmend trocken. Am Abend sind aber wieder lokal Schauer und auch Gewitter möglich.

Nächster Hitzetag am Wochenende

Am Donnerstag gehen am Morgen und Vormittag die letzten Schauer nieder. Am Nachmittag bleibt es wohl trocken, es sind auch sonnige Abschnitte möglich. Die Temperaturen gehen leicht zurück und liegen zwischen 22 und 27 Grad auf der Alpennordseite. Im Tessin gibts viel Sonne bei 28 Grad.

Bereits zum Wochenende hin wird es wieder heisser: Am Freitag sind Temperaturen bis zu 29 Grad möglich. Am Samstag folgt mit Temperaturen bis zu 34 Grad der nächste Hitzetag. Es ist mit viel Sonne zu rechnen. Im Tessin steigt die Gewittergefahr ab Samstag.

