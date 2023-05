Wetter Schweiz: Gefahrenstufe 3 wegen Niederschlägen

In diesen Regionen gilt am Dienstag die Gefahrenstufe 3.

Der Mai hat sich vor allem in der Deutschschweiz bisher nicht gerade als Wonnemonat gezeigt. Bis Mittwoch geht es nun im Norden sehr unbeständig und gelegentlich nass weiter, erst ab Donnerstag ist dann mit mehr Sonne zu rechnen.



Eine Tiefdruckrinne erstreckt sich aktuell von der Nordsee über Mitteleuropa bis in den zentralen Mittelmeerraum und sorgt bei uns am Montag im Norden weiterhin für sehr wechselhaftes Wetter mit auch Regengüssen. Nach einem nassen Morgen ziehen am Nachmittag zum Teil kräftige Gewitter über die Schweiz, wie ein Blick auf den Niederschlagsradar zeigt.