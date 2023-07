Wetter Schweiz: Gewitter ziehen über das Land

Um etwa 21.40 Uhr trifft die Zelle auf Zürich. Aber auch in anderen Regionen der Schweiz kann es dann noch immer heftig regnen.

Am Dienstag gab es verbreitet Temperaturen über 33 Grad.

Der 11. Juli war der bisher heisseste Tag des Jahres. In Chur wurden 36,4 Grad gemessen. Auch in anderen Teilen der Schweiz kletterte das Thermometer weit über die 30-Grad-Marke. Doch der Bund warnt vor Gewittern am Abend. Er hat sogar die zweithöchste Warnstufe ausgerufen. Betroffen davon ist fast die ganze Schweiz.