Wetter: Heftige Gewitter ziehen erneut über die Schweiz

Nach einem herbstlichem Wochenstart hat sich am Freitag der Sommer mit Höchsttemperaturen um 30 Grad zurück gemeldet. Am wärmsten wurde es mit 32 Grad in Sitten, am kühlsten in der Ostschweiz mit 26 Grad.

Auch in der Nacht auf den Samstag gab es verbreitet sommerliche Temperaturen. An vielen Orten gab es eine Tropennacht. In Vevey VD sanken die Temperaturen nie unter 22,4 Grad, in Lausanne 21,9 Grad und Lugano 20,5 Grad. In der Deutschschweiz blieb es in Bauma ZH mit 20,6 Grad am wärmsten. (fur)