Wetter Schweiz: Weitere Septemberrekorde in den Bergen

Der Bund hat am frühen Montagabend die Regen- und Unwetterwarnung fürs Tessin aufgehoben. In weiten Teilen der Schweiz bleibt die Lage aber prekär.

Am gefährlichsten ist die Hochwassersituation derzeit am Fluss Inn.

Am gefährlichsten ist die Lage derzeit am Fluss Inn im Bündnerland, wo die zweithöchste Warnstufe 4 gilt. Diese soll auch am Dienstag weiter bestehen. Etwas weniger gefährlich bewertete der Bund den Wasserstand des Alpenrheins, wo der Höchststand am Montagnachmittag erreicht worden sein dürfte – trotzdem wird die Gefahrenstufe 3 auch am Dienstag weiter bestehen.