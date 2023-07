Wetter Schweiz: Hitzewelle kommt

Besonders der Sonntag wird voraussichtlich seinem Namen alle Ehre machen. MeteoNews berichtet darüber, dass das Thermometer am Nachmittag verbreitet auf bis zu 34 Grad ansteigt. Besonders heiss wird es in der Nordwestschweiz, im Grossraum Genf sowie im Rhonetal. «Dort liegen zwischen 35 und 36 Grad drin», so MeteoNews. Gegen Abend sind vor allem im Jura und den Alpen wieder lokale Hitzegewitter möglich.