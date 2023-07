Wetter Schweiz: Gewitter ziehen auf, erneut Hitzetag

Am Wochenende wird es so richtig heiss. Da sehnt man sich natürlich nach einer Abkühlung. Abhilfe schafft da ein leckerer Eistee oder natürlich der Sprung ins Wasser. Den Bewohnern und Besuchern von Bern steht dafür unter anderem das Marzili-Bad an der Aare zur Verfügung. Doch wer sich dort ins kühle Nass begibt, der könnte sich unter Umständen an einem fauligen Geruch stören, wie «Nau.ch» berichtet. Denn rund um das Bad stinkt es. Die Gerüche «stammen aus privaten und öffentlichen Abwasserleitungen», wie das Newsportal schreibt. Die Faulgase seien besonders an heissen Tagen sehr intensiv. (dmo)