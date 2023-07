Wetter Schweiz: Gewitter ziehen auf, erneut Hitzetag

Nach Hitzerekord – so geht es jetzt weiter

Am Sonntag wurde mit 35,2 Grad am Flughafen Zürich der bisher heisseste Tag des Jahres gemessen. Am Montagmorgen sorgen Gewitter lokal für einige Abkühlung, doch bereits am Mittag steigen die Temperaturen wieder deutlich an. Es ist verbreitet mit Temperaturen über 30 Grad zu rechnen, lokal sogar bis zu 35 Grad.

Am Nachmittag bilden sich in den Alpen die ersten Quellwolken, es kann erneut zu Gewittern kommen. In der Nacht auf Dienstag dürfte es erneut verbreitet zu einer Tropennacht kommen.

Am Dienstag könnte der Hitzerekord vom Sonntag bereits wieder gebrochen werden. Im Kanton Wallis und in Basel sind Temperaturen um 36 Grad angekündigt. Mit 35 Grad in Zürich, Chur, Genf und Luzern wird es nur minimal kühler. Im Verlauf des Tages kann es zu teils heftigen Gewittern kommen.

Am Mittwoch gehen die Temperaturen zurück. Es ist mit 24 bis 27 Grad im Flachland zu rechnen, dazu wird es regnerisch. Doch bereits zum Wochenende hin steigen die Temperaturen wieder an. Es dürfte erneut zu Hitzetagen kommen. (fur)