Wetter Schweiz: Auf Hitzewelle folgen Gewitter

Wo keine Badi, kein Fluss oder See in der Nähe ist, dürfte es wenigstens ein Brunnen sein. Die Wasserspender versprechen Erfrischung und vielerorts in der Schweiz darf man auch darin baden. In Basel ist das Brunnenbaden eine lange gepflegte Tradition. Der frisch renovierte Zschokke-Brunnen beim Kunstmuseum eignet sich dafür vorzüglich. Das hat auch Schweiz Tourismus erkannt und ihn in seine Fountain-Dip-Kampagne integriert, bei der Erfrischungsbrunnen in der ganzen Schweiz in Szene gesetzt werden.

In Zürich laden im Rahmen der Kampagne die «Europfütze» in der Europaallee und der Brunnen am Bullingerplatz zum Bad. In St. Gallen kühlt der Brunnen am Raiffeisenplatz die Füsse. Wer Schatten braucht steigt in den Globusbrunnen. In Bern erfrischt derweil das Wasserspiel am Bundesplatz.