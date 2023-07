Wetter Schweiz: Zuerst Hitzetag, dann Gewitter

Der Samstag präsentiert sich sommerlich heiss. In weiten Teilen des Flachlands sollte die 30-Grad-Marke geknackt werden. Örtlich, zum Beispiel in Chur, könnte das Thermometer gar 35 Grad anzeigen.

Am Abend wird es dann in einigen Regionen wieder ungemütlicher. Vom oberen Baselbiet bis an den Bodensee, in der Zentralschweiz und im Kanton Tessin wird mit starken Gewittern gerechnet. Der Bund hat deshalb für die auf der Karte orange eingefärbten Regionen die Gefahrenstufe 3 ausgerufen. Die Unwetterwarnung gilt von 17 bis 23 Uhr. Im Kanton Tessin gilt sie ab morgen, zwölf Uhr. (job)