Wetter Schweiz: Nach der Hitze folgen Gewitter

Auf die Gluthitze könnten heftige Gewitter folgen

Am Donnerstag schwingt sich die späte Hitzewelle noch einmal zu einem Höhepunkt auf, potentiell werden heute die höchsten Temperaturen der gesamten Phase erreicht. Verbreitet liegen 33 bis 35 Grad, im Raum Genf und im Rhonetal sind es gar 37 bis 38 Grad.

Der schweizweit bislang höchste Wert des Jahres liegt bei 37,6 Grad am 11. Juli in Chur. Diese Marke liegt laut MeteoNews heute definitiv in Reichweite. Gerade Genf sei mit etwas Südwestwind im wahrsten Sinne des Wortes ein heisser Kandidat.

Die Sonne dominiert, allerdings trübt auch etwas Saharastaub die Sicht. Über den Bergen bilden sich am Nachmittag immer grössere Quellwolken, und daraus in weiterer Folge erste Regengüsse und Gewitter. Im Flachland ist es mit grosser Wahrscheinlich bis zum Abend trocken, in der Nacht sind dann aber auch hier zum Teil kräftige Gewitter möglich.

Am Freitag liegen wir im Bereich einer Südwestströmung, auf diesem Weg erreicht uns weiterhin sehr warme, aber auch angefeuchtete Luft. Nach nächtlichen Gewittern sind vor allem im Jura sowie am Nordrand bereits wieder lokale Regengüsse möglich, bis Mittag steigt die Schauerneigung auch entlang der Voralpen an. Diese Entwicklung geht am Nachmittag weiter, ausgehend vom Jura und den Alpen bilden sich zunehmend neue Gewitterzellen, die dann später auch das Flachland erreichen können. Die Temperaturen erreichen noch einmal Höchstwerte um oder knapp über 30 Grad, es ist drückend schwül. Es könnte verbreitet der letzte Hitzetag des Jahres werden. (job)