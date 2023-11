Wetter Schweiz: Am Dienstag drohen Überschwemmungen

Der erste Schnee war schnell wieder weg. Jetzt folgen kräftige Regenphasen. Die Überschwemmungsgefahr steigt in verschiedenen Regionen an.

1 / 4 Heute gibt es erneut viel Regen. (Archivbild) Zuger Polizei Lokak sind Überschwemmungen möglich. (Archivbild) 20min/News-Scout Es ist verbreitet mit intensivem Regen zu rechnen. MeteoNews

Darum gehts In der ganzen Schweiz fällt derzeit viel Regen.

Der Bund warnt in verschiedenen Region vor intensivem Dauerregen.

Lokal drohen Überschwemmungen.

Am Dienstag setzen sich die intensive Regenfälle in der Schweiz fort. Es ist mit kräftigem und anhaltendem Niederschlag zu rechnen. Dabei wird es mit 14 Grad im Norden und Süden mild. Einzig im Tessin sind auch sonnige Abschnitte möglich. Die Schneefallgrenze liegt bei 2700 Meter und sinkt während des Tages. In den Bergen geht ein starker bis stürmischer Südwestwind.

Wegen des intensiven Dauerregens hat der Bund in mehrere Regionen Warnungen rausgegeben. Mässige Hochwassergefahr herrscht an den Flüssen der Alpennordseite und am Genfersee. Die Höchststände werden ab Dienstagnachmittag erwartet.

Lokal besteht die Gefahr von hochgehenden Bächen und Flüssen. An steilen Hängen sind auch Hangrutsche möglich, so der Bund. Auch der öffentliche Verkehr könnte durch die Wassermassen eingeschränkt werden. Neben der akuten Regengefahr herrscht in Teilen des Wallis und Kanton Bern grosse Lawinengefahr. Es ist Vorsicht geboten.

In grossen Teilen der Schweiz herrscht Regengefahr. MeteoSchweiz

In der Nacht auf Mittwoch erreicht uns dann laut den Meteorologen von MeteoSchweiz aus Nordwesten deutlich kältere Luft, wobei die Schneefallgrenze gegen 1300 Meter absinken dürfte. Während es bis am Mittwochmittag noch zu heftigen Niederschlägen kommen kann, wird dann im Verlaufe des Nachmittags ein Zwischenhoch vorübergehend für eine Stabilisierung sorgen.

Auch die nächsten Tage bleibt es unbeständig. MeteoNews spricht von einem Frontenkarussell, da uns in kurzen Abständen ein Frontensystem nach dem anderen erreicht. Über dem Nordatlantik brodle es «ordentlich in der Wetterküche», wobei sich immer neue Sturmtiefs bilden.