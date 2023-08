Wetter Schweiz: Viel Regen und tiefe Temperaturen

1 / 4 Der Sonntag fällt in weiten Teilen des Landes sprichwörtlich ins Wasser. MeteoNews Insbesondere in den zentralen und östlichen Alpen werden grosse Regensummen mit Hochwassergefahr erwartet. MeteoSchweiz Bis Dienstag sinken die Temperaturen auf herbstliche Werte. MeteoNews

Darum gehts Bis am Dienstag bleibt es in der Schweiz nass und grau, mit sinkenden Temperaturen.

Grund dafür ist das Genua-Tief und die sogenannte Gegenstromlage.

Gegenstromlagen zeichnen sich dabei durch sich verstärkende Niederschläge mit resultierenden grossen Summen aus.

Nach der für die zweite Hälfte des August ungewöhnlichen Hitzeperiode ist bis Dienstag bei deutlich sinkenden Temperaturen mit gebietsweise viel Regen zu rechnen. Insbesondere ein Genua-Tief bringt am Sonntag und Montag im Süden sowie in den zentralen und östlichen Alpen grosse Regensummen mit Hochwassergefahr, wie MeteoNews mitteilt.



In einigen Regionen gilt deshalb gar die zweithöchste Gefahrenstufe 4. Diese Warnung gilt für das Rheinwaldgebiet, die Surselva, den zentralen Alpennordhang und den östlichen Alpennordhang. Hier können Gewässer über die Ufer treten und es besteht die Gefahr von Murgängen.

In den rot eingefärbten Regionen gilt wegen der ausgiebigen Niederschlägen Gefahrenstufe 4 (grosse Gefahr). MeteoSchweiz

Bis Sonntag wird innerhalb einer Südwestlage schubweise feuchte und immer weniger warme Luft zu uns transportiert, sodass es immer wieder Schauer und Gewitter gibt, die auch mal kräftiger sein können. Heute Sonntag und am Montag liegen wir dann im Bereich einer Luftmassengrenze. Gleichzeitig beginnt sich über dem Golf von Genua ein Tief zu bilden.

Gegenstromlage stellt sich ein

Dadurch bleibt die Luftmassengrenze nahezu stationär über dem Alpenraum liegen, und es stellt sich eine sogenannte Gegenstromlage ein. Das bezeichnet das Auftreten unterschiedlicher Winde in verschiedenen Höhenlagen. «Gegenstromlagen zeichnen sich dabei durch sich verstärkende Niederschläge mit resultierenden grossen Summen aus. So gibt es am Sonntag und Montag insbesondere im Tessin, aber auch in den zentralen und östlichen Alpen teilweise kräftigen und im Süden auch gewittrig durchsetzten Regen», teilt MeteoNews mit.



Wird die Alpennordseite mit Kaltluft geflutet und gleichzeitig feuchte Meeresluft aus Südwest über die Alpen geführt, wird von einer Gegenstromlage gesprochen.

Wie verbringst du deinen Sonntag? Bei dem Wetter mache ich es mir zu Hause bequem. Ich gehe trotzdem raus und trotze dem Regen. Ich muss arbeiten. Ich habe noch keine Pläne. Etwas anderes.

Von gestern Samstag bis am Dienstag komme im Süden teilweise wohl über 200 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zusammen, in den zentralen und östlichen Alpen und Voralpen könnten es über 100 werden, möglicherweise lokal auch über 150 Liter. Bei solchen in relativ kurzer Zeit fallenden Niederschlägen müsse deshalb mit hochgehenden Bächen, hochwasserführenden Flüssen und lokal mit Erdrutschen oder Murgängen gerechnet werden. Deutlich weniger Niederschlag werde in der Westschweiz, Nordwestschweiz und im Jura erwartet, hier sei Hochwasser kaum ein Thema. Am meisten Niederschlag gab es seit Samstag übrigens in Biasca TI mit deutlich über 100 mm Regen.