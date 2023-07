Wetter: Kaltfront bringt tiefe Temperaturen

Am Dienstag hat uns eine Kaltfront erreicht. Diese bringt viel kalte Polarluft in die Schweiz und lässt die Temperaturen absinken. In der Nacht auf Mittwoch gab es verbreitet Temperaturen um die 10-Grad-Marke. Am Tag ist mit rund 20 Grad zu rechnen auf der Alpennordseite, damit gibt es wohl den bisher kältesten Juli-Tag in diesem Jahr. Am wärmsten dürfte es in Basel mit 22 Grad werden. Auch die Schneefallgrenze sinkt vorübergehend auf unter 2000 m ab. Kälteeinbrüche im Juli sind nicht ungewöhnlich und kommen immer wieder mal vor.