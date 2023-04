Wetter Schweiz: Kaltfront bringt Regen und Schnee

Am Donnerstag erwartet uns kaltes und nasses Wetter. Die Höchsttemperaturen liegen bei neun Grad. Die Schneefallgrenze sinkt auf 600 bis 800 Meter – lokal sogar noch tiefer.

Darum gehts Eine Kaltfront bringt viel Niederschlag in die Schweiz.

Die Schneefallgrenze sinkt.

In der östlichen Schweiz gibt es Neuschnee in den Bergen.

In der Nacht auf Donnerstag überquerte eine Kaltfront die Schweiz. Heftiger Regenfall sorgte auf der A1 bei Winterthur für gleich mehrere Unfälle. Ein Helfer (30) wurde dabei von einem Auto erfasst und starb.

Auch am Morgen bleibt es nass und kalt in der Schweiz. Besonders im Osten ist Niederschlag möglich. In den Bergen gibt es sogar Neuschnee. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 800 Meter. Lokal sind sogar Flocken bis 500 Meter möglich.

Halber Meter Neuschnee in den Bergen

In Ortschaften wie Arosa, Davos oder St. Moritz sind zwischen zehn und 30 Zentimeter Neuschnee möglich, schreibt SRF Meteo. In den Bergen könnte es sogar bis zu einem halben Meter Neuschnee geben.

Es bleibt den ganzen Tag kühl bei Temperaturen zwischen fünf und neun Grad. Am Nachmittag gibt es wieder verbreitet Schauer. Lokal sind auch Gewitter möglich. Dazu geht ein mässiger Wind aus westlicher Richtung. In der Westschweiz gibt es sonnige Abschnitte.

Am Freitag steigen die Temperaturen wieder an. Am wärmsten wird es in Basel und Sitten mit 14 Grad. Deutlich kühler wird es im Osten der Schweiz – dort kann es auch wieder nass werden.

Achtung Bodenfrost!

Vorsicht ist aber am Morgen geboten: Wegen einer klaren Nacht ist verbreitet Bodenfrost möglich. Frisch gepflanzte Erdbeeren, Küchenkräuter oder auch Blumen sollte man also in der Nacht reinholen oder mit Vlies schützen.

Am Wochenende wird es oft nass. Die Temperaturen liegen zwischen zehn und elf Grad. In den darauffolgenden Tagen wird es wieder deutlich wärmer und die Temperaturen steigen an.

