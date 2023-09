Wetter Schweiz: Sommer meldet sich zurück

Der meteorologische Herbstanfang hat am 1. September begonnen. Das Wetter scheint dies jedoch nicht zu kümmern. Im ganzen Land wird es noch einmal richtig heiss und das über mehrere Tage. Auch Hitzetage mit 30 Grad und mehr liegen wieder drin. Der astronomische Herbstbeginn ist übrigens am 23. September um exakt 8.50 Uhr, dann quert der Zenit der Sonne den Äquator. Tag und Nacht sind an diesem Tag auf der Erde gleich lang.



Am Samstagmorgen gibt es im Flachland lokal noch Nebelbänke, tagsüber wird es dann sonnig mit Schleier- und Quellwolken. Gegen Abend ist in den Bergen mit einzelnen Schauern zu rechnen. Das Thermometer steigt im Flachland verbreitet auf sommerliche 27 Grad, lokal könnte es sogar für 28 Grad reichen. Und das warme Wetter bleibt uns voraussichtlich noch über eine Woche lang erhalten. So sinken die Temperaturen auch am Sonntag nur minimal. Ab Montag nimmt das Sommerwetter noch mehr Fahrt auf. Während die Temperaturen im Mittelland im gleichen Bereich verharren sollten, könnte in Sitten und Genf die 30-Grad-Marke geknackt werden.