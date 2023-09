Wetter Schweiz: Regen und Gewitter am Mittwoch

Die Hitze hat sich verabschiedet, der Tag startet grau und nass. Bereits am Dienstag sind Gewitter , teils begleitet von Hagel, über Teile der Schweiz gezogen. Am meisten Entladungen wurden im Kanton St. Gallen registriert. Dort wurden 2645 Blitze gezählt. Gefolgt vom Kanton Bern mit 972 und dem Kanton Thurgau mit 927 Entladungen.

Teils kräftige Schauer

Am heutigen Mittwoch steigt das Thermometer nur noch knapp über 20 Grad. Es muss teils mit kräftigen Schauern gerechnet werden. Bereits am frühen Morgen blitzt und donnert es im Kanton Tessin. Die Gewitter ziehen Richtung Nordosten. Im Verlauf des Morgens ziehen neue Gewitterzellen über die Genfersee-Region und den Kanton Wallis. Diese dürften im Tagesverlauf auch Teile des Mittellands erreichen. Zwar gibt es im Flachland zum Teil auch Aufhellungen, richtig trocken dürfte es aber nirgends bleiben. Zeit also, wieder mit dem Regenschirm aus dem Haus zu gehen.



Ähnlich geht es dann auch am Donnerstag weiter. Uns erwartet ein Sonne-Wolken-Mix mit einigen Schauern vor allem entlang der Berge. Bei leichter Bise gibt es im Mittelland um die 22 Grad. Im Süden wird es nachmittags gewittrig, dort liegen 25 Grad drin.