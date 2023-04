Wetter Schweiz: Hier gibt es Neuschnee

Nach einem trockenen Winter gibt es im April in den Bergen viel Schnee. Bereits am Montag meldet sich aber der Frühling zurück.

1 / 5 In den Bergen gibt es bis am Montag nochmals einiges an Neuschnee. MeteoNews Am Samstag gibt es oft Niederschlag. MeteoNews Ähnliches Bild am Sonntag: Es bleibt nass und kühl. MeteoNews

Darum gehts Der Winter gibt am Wochenende ein Comeback.

In den Bergen gibt es lokal bis zu einem Meter Neuschnee.

Im Flachland gibt es viel Regen.

Wer kann, bleibt an diesem Wochenende besser zu Hause: Bereits am Samstagmorgen gibt es in der Schweiz verbreitet Niederschlag. Im Flachland in Form von Regen, in den Bergen gibt es Neuschnee. Die Schneefallgrenze liegt am Samstag zwischen 800 und 1300 Meter. Am Sonntag dürfte sie sogar noch weiter sinken.

In der Zentral- und Ostschweiz fallen bis am Montagmorgen in den Bergen bis zu 75 Zentimeter Neuschnee. An höher gelegenen Stellen sind sogar bis zu einem Meter Neuschnee möglich. Damit dürfte es in Ortschaften wie Andermatt, Davos oder Arosa nochmals einiges an Neuschnee geben.

Besondere Vorsicht ist auf den Strasse geboten: Hier besteht die Gefahr von Schneeglätte – auch zum Beispiel auf der A2 vor dem Gotthard-Nordportal, wie ein Blick auf die Webcam zeigt.

Frühling gibts nur im Tessin

Auch am Sonntag bleibt es schweizweit nass und kühl. Besonders starke Niederschläge gibt es entlang der Voralpen und am Alpennordhang. In der Westschweiz und im Wallis werden deutlich weniger Niederschläge erwartet. Wer keine Lust hat auf das nasse und kühle Wetter an diesem Wochenende, sollte sich eine Reise ins Tessin überlegen. Dort ist es am Samstag 16 und am Sonntag sogar 19 Grad warm. Dazu gibt es längere sonnige Abschnitte.

Ab Montag meldet sich dann wieder der Frühling zurück. Am Morgen gibt es noch lokal einige Schauer, danach wird es oft sonnig. Die Temperaturen steigen leicht an. Im Verlauf der Woche bleibt es dann trocken mit sonnigen Abschnitten, die Temperaturen liegen bei 15 Grad im Norden.

April bisher deutlich zu kühl

Die ersten 13 Tage des Monats April waren im Norden aussergewöhnlich kühl, wie MeteoNews schreibt. Grund dafür waren Tiefdrucktröge und Höhentiefs. Im Norden war es dabei vielerorts zwischen knapp 1,5 Grad bis lokal über 2 Grad kühler als im langjährigen Mittel.

Im Süden war es dagegen nur ein paar wenige Zehntelgrade kühler als normal. Über die ganze Schweiz gesehen beträgt das Temperaturdefizit knapp 2 Grad.

