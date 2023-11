Wetter Schweiz: Viel Neuschnee in den Bergen

Viel Neuschnee in den Bergen

In der Nacht auf Freitag ist in den Alpen einiges an Neuschnee gefallen, wie die aktuellen Daten des Bundes zeigen. Es gab verbreitet zwischen 10 und 20 Zentimeter Neuschnee, lokal sogar mehr. Der Bund warnt weiterhin in mehrere Regionen der Schweiz vor starkem Schneefall. Diese Warnung gilt vorerst bis um Mitternacht.

Auch am Freitagmorgen fällt weiterhin Schnee. TCS warnt in verschiedenen Region vor schneebedeckten Strassen. Die Schneefallgrenze legt auf 800 Meter. Im Flachland wird es regnerisch. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 4 und 8 Grad. Erst am Abend dürften die Niederschläge langsam nachlassen.

Am Samstag ist es am Vormittag teilweise sonnig. In den Alpen sind aber noch letzte Niederschläge möglich. Die Schneefallgrenze liegt bei 800 Meter und steigt im Verlauf des Tages an. Die Temperaturen im Flachland liegen bei 8 Grad. (fur)