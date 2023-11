Sturmtief Ciarán: Orkan wird stärker

Nach dem Sturm kommen die schweren Schäden ans Tageslicht

Nach der Sturmflut, die in vielen Küstenorten Mecklenburg-Vorpommerns für Überschwemmungen sorgte und an den Stränden Spuren der Verwüstung hinterliess, hat sich die Lage wieder merklich beruhigt. Am Sonntagmorgen war das Hochwasser weitgehend abgeflossen. In Wismar etwa vermeldete das Portal PegelOnline nur noch 25 Zentimeter über dem normalen Wasserstand. In der Nacht zum Samstag waren dort Pegelstände von 1,55 Metern über dem Normalwert registriert worden. Weite Teile des Hafenareals standen unter Wasser.

In Sassnitz zerstörten die Wassermassen unter anderem die massive Meerespromenade aus Stein. Georg Moritz/dpa

Auch am Darss, wo am Samstag ein Damm zur Boddenseite an zwei Stellen vom Wasser durchbrochen worden war, wurde weitgehend Entwarnung gegeben. In Spitzenzeiten seien am Darss 85 Feuerwehrleute gleichzeitig im Einsatz gewesen. Am Sonntag hätten etwa 50 Einsatzkräfte die am Tag zuvor abgebrochenen Sicherungsarbeiten am Damm fortgesetzt, sagte die Sprecherin. Menschen kamen den Angaben zufolge bislang nicht zu Schaden.

Die Überschwemmungen entlang der nördlichen Küste Deutschlands richteten in diversen Orten Schäden an. REUTERS