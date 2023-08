Wetter Schweiz: Regen folgt auf Hitzewelle

1 / 3 In diesen Regionen (orange eingefärbt) gilt wegen der intensiven Niederschläge Gefahrenstufe 3. MeteoSchweiz Bereits zwischen Freitag und Samstag wurde in einigen Regionen viel Niederschlag registriert. MeteoNews Die Temperaturen fallen in den nächsten Tagen unter die 20-Grad-Marke. MeteoNews

Darum gehts Der Samstag startet noch teils freundlich, dann wird es aber nass und Gewitter ziehen auf.

Am heftigsten trifft es wohl die Ost- und Südostschweiz.

Im Vergleich zum Donnerstag halbieren sich die Temperaturen am Montag.

Die Hitzewelle ist am Samstag endgültig vorbei. Am Freitag gab es nur noch örtlich 30 Grad. Einzig im Süden des Landes wurde die 30-Grad-Marke noch einmal überschritten. Zwar kann sich am Samstag zum Teil noch etwas die Sonne zeigen, später geht es aber bewölkt und häufig nass weiter. Es muss mit heftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden, wie MeteoNews mitteilt. In weiten Teilen im Osten der Schweiz hat der Bund die Gefahrenstufe 3 ausgerufen (erhebliche Gefahr).



Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmittag werden in den zentralen Alpen sowie am zentralen und östlichen Alpennordhang intensive Niederschläge erwartet. Dabei wird laut MeteoSchweiz mit Niederschlagsmengen von insgesamt 100 bis 140 mm gerechnet – ein Millimeter Niederschlag entspricht einem Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Hier siehst du, wann der grosse Regen auf deine Region trifft.

1 / 14 Um zehn Uhr wird der erste grosse Niederschlag in der Region Genf erwartet. MeteoNews Der Regen zieht über den Genfersee in Richtung Nordosten. Auch in der Region Interlaken und in Teilen des Kantons Wallis und Graubünden dürften die ersten Tropfen niedergehen. MeteoNews Um elf Uhr zieht die Regenzelle über den Kanton Waadt. Ebenso dürfte es in der Region Freiburg nass werden. MeteoNews

Halte dich von Gewässern fern

Gewarnt wird vor steigender Wasserpegel von Bächen und normalerweise trockenen Gräben. Ebenso bestehe Gefahr durch Erdrutsche in steilen Hängen. Ufergebiete von Fliessgewässern und Seen sowie steile Hänge sollten gemieden werden. Wegen möglicher Murgänge sollte man Bachläufe in den Bergen gar «strikt» meiden. Wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie weiter mitteilt, rechne man am Sonntag zwischen Mitternacht bis Montag um sechs Uhr mit der stärksten Phase des Ereignisses.

Am Donnerstag stiegen die Temperaturen in der Schweiz verbreitet auf 35 Grad. In Genf wurde mit 39,3 Grad der Jahresrekord geknackt. Am Sonntag halbieren sich die Temperaturen im Vergleich zum Höhepunkt der Hitzewelle. In den Niederungen dürfte das Thermometer maximal noch 17 Grad anzeigen. Das Gleiche gilt für die Schneefallgrenze. Liegt diese am Samstag noch bei rund 4000 Metern, sinkt sie am Montag auf 1800 bis 2200 Meter.