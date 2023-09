Wetter: Sommer statt Herbst dank Hochdruckgebiet Rosi

Weiterhin bestimmt das Hochdruckgebiet Rosi unser Wetter und sorgt für milde Temperaturen und ideales Wanderwetter. In den letzten Tagen war es zwar etwas weniger warm und am Freitag und in der Nacht auf Samstag hat es teilweise bis unter 2000 Meter geschneit, trotzdem beträgt der Temperaturüberschuss im September im Moment fast vier Grad. «Damit ging der Temperaturüberschuss von etwas mehr als fünf Grad Mitte Monat zwar etwas zurück, wir sind aber weiterhin klar auf Rekordkurs», heisst es in einem Blog-Eintrag von MeteoNews. Am grössten war der Temperaturüberschuss bisher im September mit bis lokal über 4,5 Grad in den Bergen und den Jurahöhen, am geringsten dagegen mit teilweise etwas unter zwei Grad im Süden.