Wetter Schweiz: Nass und sonnig – so wird das Wetter heute

Am Sonntagmorgen schneit es in zahlreichen Gemeinden in der Schweiz. So haben auch News-Scouts aus Lengnau (Bern), Niederwangen und Köniz Bilder eingeschickt. Die Leserin aus Lengnau BE freut sich weniger über den Schnee: «Ich bin erst seit vier Tagen zurück aus Kapstadt und mag den Sommer lieber», schreibt sie uns.