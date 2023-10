Wetter Schweiz: Schneefall in den Bergen

Eine Kaltfront brachte am Montag kühlere Temperaturen und Niederschlag in die Schweiz. In der Nacht auf Dienstag sank die Schneefallgrenze weiter auf 1500 bis 1700 Meter ab. In höher gelegenen Gemeinden dürfte es heute bei vielen ein weisses Erwachen gegeben haben, wie Bilder von News-Scouts zeigen.