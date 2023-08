Wetter Schweiz: Vorsicht auf den Pässen

Am Sonntag bleibt es fast in der ganzen Schweiz kühl und nass. Lokal sind auch Gewitter möglich. Die Schneefallgrenze sinkt teils unter 2000 m ab.

Am Montag steigen die Temperaturen leicht an. Die nächste Schönwetterperiode kündigt sich an.

Darum gehts Der Sommer macht am Sonntag in der Schweiz eine Pause.

Die Temperaturen bewegen sich zwischen 15 und 20 Grad.

Es gibt viel Niederschlag, lokal sind auch Gewitter möglich.

Wer heute einen Ausflug geplant hat, sollte die Regenkleidung nicht vergessen. Bereits in der Nacht zogen die ersten Regenschauer über die Schweiz, im Verlauf des Tages können sich die Niederschläge intensivieren. Lokal sind auch Gewitter möglich. Besonders am Alpennordhang dürfte es kräftige Niederschläge geben. Der Bund warnt in mehreren Regionen vor starkem Regen. Es gilt die Gefahrenstufe 2.

Auch die Temperaturen sind am Sonntag bereits herbstlich kühl. In der Ostschweiz reicht es lediglich für 15 Grad. Im Rest der Schweiz wird es leicht wärmer. Die Schneefallgrenze liegt bei 2000 Meter und sinkt in der Nacht auf Montag sogar noch weiter ab. Auf den Pässen ist darum Vorsicht geboten. Oberhalb von 2500 Meter kann es 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee geben.

Ab Dienstag kehrt der Sommer zurück

Auch der Montag startet stark bewölkt, es gibt immer wieder Niederschlag. Im Verlauf des Tages wird das Wetter freundlicher. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Sonntag leicht an. Von Südwesten her erreicht uns im Laufe des Dienstags immer wärmere Luft, die Nullgradgrenze steigt bis zum Abend auf über 3500 Meter – ganz im Westen sogar schon auf knapp 4000 Meter. «Die Sonne teilt sich den Himmel mit ausgedehnten Schleierwolken, in den tiefen Lagen werden schon 22 bis 25 Grad erreicht», teilt MeteoNews mit.

Tessin nicht von Störung betroffen

Der Trend setzt sich am Mittwoch und Donnerstag fort. Lokal sind am Donnerstag sogar bereits wieder 30 Grad möglich. Dazu gibt es viel blauen Himmel. Mit dem sonnigen Wetter kehrt aber ab Donnerstag auch das Gewitterrisiko zurück.

Wer am Sonntag bereits sommerliches Wetter geniessen will, sollte sich eine Reise ins Tessin überlegen. Der Südkanton ist nicht betroffen von der Störung. Es gibt am Sonntag und auch in den darauffolgenden Tagen Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad und kaum Wolken.