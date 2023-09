Wetter: So lange bleibt die Schweiz noch in der Omega-Lage

Als aussergewöhnlich können die Temperaturen im Flachland für diese Jahreszeit zwar nicht angesehen werden, hingegen gilt das nicht für die Temperaturen in den Bergen. An diversen Orten zeichneten die Messstationen Septemberrekorde auf.

Rekordwerte in den Bergen

Am gestrigen Montag fiel schon am Morgen auf dem Pilatus der alte Septemberrekord von 1987. Gegen elf Uhr lag der Messwert bei 21 Grad. «Heute und in den kommenden Tagen dürften weitere Bergstationen neue Monatsrekorde liefern, vereinzelt sind auch Allzeitrekorde nicht ganz ausgeschlossen», heisst es im Blog von MeteoNews. Vor allem der Messwert der Station Ulrichen VS stach am Montag hervor: Mit 29,9 Grad wurde dort ein Maximum gemessen, das sonst nirgends in der Messreihe zu finden ist. Übertroffen werden konnten die Höchstwerte vom Montag bisher nicht.