Wetter Schweiz: Nach der Hitze folgen Gewitter

Aus noch unbekannten Gründen ist am Donnerstagvormittag in der Basler Güterstrasse ein Hydrant Leck geschlagen. Die willkommene kühle Dusche für die Passanten wurde allerdings rasch trocken gestellt. Ein Gewässerpikett der Industriellen Werke Basel sei sofort ausgerückt, teilte Unternehmenssprecher Erik Rummer auf Anfrage mit. «Das Wasser musste abgestellt werden», erklärte er fast schon entschuldigend. Der hohe Wasserdruck berge auch Gefahren, etwa wegen der Fahrleitungen des Trams oder Keller, in die das Wasser fliessen könnte. Erst am Montagabend wurde in Genf ein junger Mann beim Versuch, den Jet d'Eau zu umarmen, verletzt worden. (lha)