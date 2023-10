Wetter Schweiz: Oktober-Temperaturrekorde in Bern und Luzern

Nach dem wärmsten je gemessenen September geht es auch im Oktober so weiter. Heute wurden an zahlreichen Orten Temperatur-Rekorde geknackt.

Warmer Oktober : An diesen Orten purzelten am Dienstag die Temperatur-Rekorde

1 / 3 Am Dienstag wurden an zahlreichen Schweizer Orten Oktober-Temperatur-Rekorde egalisiert. Darunter etwa in Bern (neu: 25,7 Grad). 20min/Matthias Spicher Auch in Luzern gab es einen Sommertag mit Oktober-Rekord. Hier stieg das Thermometer auf 27 Grad. 20min/Matthias Spicher Bis mindestens Ende der Woche und zu Beginn der kommenden Woche bleiben die Temperaturen im hohen Bereich. MeteoNews

Darum gehts Am Dienstag gab es in der Schweiz Oktober-Temperatur-Rekorde.

In Luzern wurden 27 Grad gemessen.

Sommertage im Oktober (25 Grad und mehr) sind sehr selten.

Obwohl in den vergangenen Stunden vereinzelt auch Regen über die Schweiz fiel, zeigte sich der heutige Dienstagmorgen von seiner warmen Seite. Es wurden sogar Oktober-Temperatur-Rekorde geknackt, wie MeteoNews mitteilt.

In der Tabelle stechen vor allem die Rekorde von Bern und Luzern hervor. So wurden die bisherigen Temperatur-Rekorde an beiden Orten um je 0,4 Grad übertroffen (Luzern neu 27 Grad, Bern neu 25,7 Grad). Die Besonderheit liegt darin, dass es sich um eine sehr alte Messreihe handelt, so MeteoNews weiter. Am wärmsten wurde es heute in Delsberg mit 27,2 Grad.

MeteoNews

Sind die derzeitigen Sommertage aussergewöhnlich?

«Der Oktober 2023 zeigt sich bis jetzt von seiner spätsommerlich warmen Seite, im Vergleich zum klimatischen Mittel sind die Temperaturen rund sechs Grad über dem Durchschnitt», schreibt Meteorologe Roger Perret.

Wie aussergewöhnlich sind Sommertage im Oktober? «Ziemlich aussergewöhnlich!», heisst es weiter. Am Zürich-Flughafen kamen solche von 1991 bis 2020 nur einmal in zehn Jahren vor, in Genf war es zweimal in zehn Jahren, in Sitten dreimal, in Basel-Binningen viermal und in Locarno fünfmal in zehn Jahren. Am grössten ist die Wahrscheinlichkeit für sommerliche Tage dank Föhn im Oktober in Chur, hier kommen solche siebenmal in zehn Jahren vor.

Den spätesten Sommertag gab es am 27. Oktober 1989 ebenfalls in Chur, dank der Hilfe des Föhns. Die höchste je im Oktober gemessene Temperatur beträgt 30,5 Grad und wurde am 24. Oktober 2018 in Locarno-Monti gemessen. Damit gab es an diesem Tag einen Hitzetag (30 Grad und mehr) – der bisher einzige Schweizer Hitzetag während des zehnten Monats des Jahres.

Welche Jahreszeit magst du am liebsten? Frühling. Sommer. Herbst. Winter. Ich mag alle Jahreszeiten.

Der Wochenausblick

Morgen Mittwoch ist es vor allem im Norden deutlich weniger warm, mit rund 18 bis 19 Grad wird es aber nicht richtig kühl. Bis Ende Woche steigen die Temperaturen dann langsam schon wieder an. Ab Donnerstag bis zum Wochenende legt sich teilweise etwas Nebel über das Flachland, es gibt jedoch auch viel Sonnenschein.



Die Temperaturen könnten dann ab Freitag wieder verbreitet 20 Grad erreichen. Im Süden ist es mit durchgehend 23 bis 25 Grad noch etwas wärmer. Auch in den Bergen sind die Temperaturen hoch, die Nullgradgrenze befindet sich zwischen etwa 3600 und knapp über 4000 Metern, somit stellt sich erneut wunderbares Wanderwetter ein.