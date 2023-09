Wetter Schweiz: Am Donnerstag kommt die Kaltfront

Am Abend kommt die Kaltfront

Von Frankreich her nähert sich bereits eine Kaltfront der Schweiz, auf der Alpennordseite hat am Donnerstag aber noch der Föhn seine Finger im Spiel und stemmt sich gegen die anstehende Wetterverschlechterung. Am Nachmittag legt der Föhn in den Alpen zu und erreicht kurz vor dem Eintreffen der Front seinen Höhepunkt. Bei einer veränderlichen Mischung aus Wolken und Sonne werden verbreitet 23 bis 24 Grad erreicht, in den Föhntälern sind es 25 bis 27 Grad. Die Nullgradgrenze liegt auf 3600 bis 4000 Metern.



Am Abend erreicht die erwähnte Kaltfront den Jura mit ersten Schauern und eingelagerten Gewittern, in weiterer Folge verlagert sie sich weiter ostwärts. Der Föhn in den Alpen bricht zusammen. Im Süden staut sich bereits die feuchte Luft. Hier regnet es am Nachmittag weiter, in der Nacht intensivieren sich die Niederschläge.