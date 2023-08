Wetter Schweiz: Hier war es am heissesten

In den kommenden Tagen herrscht demnach in den tiefen Lagen eine markante Hitzewelle mit Höchsttemperaturen zwischen 33 und 37 Grad. Auf der Alpennordseite liegen die Höchstwerte in den tiefen Lagen meist um 33 Grad, in der Region Basel sowie im Zentralwallis und in der Genferseeregion steigen die Temperaturen auf 34 bis 36 Grad.