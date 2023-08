Wetter Schweiz: Rheinvorland droht Hochwasser

In der ganzen Schweiz wird es am Montag nass.

Auch im weiteren Verlauf des Montags gibt es in diesen Regionen nochmals viel Regen oder ab rund 2000 bis 2400 Metern Schnee.

In Biasca sind in einem Zeitraum von gut 53 Stunden unglaubliche 372 mm Regen gefallen.

Seit Samstagmorgen sind im Süden und Osten der Schweiz zum Teil extreme Regenmengen zusammen gekommen. Biasca TI führt weiterhin einsam die Hitliste der Niederschlagssummen an. Daran hat sich auch in der Nacht auf Montag nichts geändert, in einem Zeitraum von gut 53 Stunden fielen unglaubliche 372 mm Regen, wie MeteoNews mitteilt.



Daneben haben noch fünf weitere Stationen die 200-mm-Marke geknackt. Dies waren Cimetta TI (261 mm), San Bernardino TI/GR (242 mm), Locarno-Magadino (220 mm), Locarno-Monti (219 mm) und Zervreila GR (202 mm).