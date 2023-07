Wetter: Gewitter zieht über die Schweiz

16-Jährige in Norditalien von Baum erschlagen

Schwere Unwetter haben in der Nacht zu Dienstag auch Teile Norditaliens heimgesucht. Besonders die Metropole Mailand sowie grosse Teile der Lombardei waren betroffen. Es kam zu starken Orkanböen sowie schweren Hagelschauern und Regenfällen. Fotos zeigten umgestürzte Bäume, die Strassen blockierten oder auf Autos lagen, beschädigte Häuser und auf dem Boden zerstreute Dachziegel. Eine 16-Jährige starb, nachdem sie in einem Pfadfinderlager in Cedegolo in der Provinz Brescia von einem umfallenden Baum getroffen worden war, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag berichtete.

Der Regen sei zwar in Mailand kurz, aber sehr intensiv gewesen, meldete Ansa weiter. Der starke Wind sowie Hagelkörner teils so gross wie Tennisbälle kamen erschwerend hinzu. «Es fühlt sich an wie das Ende der Welt», war in den sozialen Medien zu lesen. Fotos von zentralen Strassen der Metropole zeigten am Morgen die Verwüstung.

Die Metropole Mailand sowie grosse Teile der Lombardei wurden von schweren Unwettern heimgesucht. AFP

Betroffen waren ausserdem erneut Teile der Region Venetien im Norden. Der Präsident der Region, Luca Zaia, teilte am Dienstagmorgen mit, dass in der Gegend ein 16-Jähriger von einem Ast schwer verletzt worden sei. Sieben Menschen wurden leicht verletzt, wie es hiess.