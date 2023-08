Wetter Schweiz: Heute kommt der grosse Regen

Am Freitag wird es kühl und nass. In den Voralpen und der Ostschweiz gibt es viel Niederschlag.

1 / 4 In diesen Regionen warnt der Bund vor Regen. MeteoSchweiz Am Freitag gibt es viel Niederschlag. MeteoNews Am Samstag bleibt es meist trocken. MeteoNews

Darum gehts Am Freitag brauchst du wieder Regenkleider.

Besonders in den Voralpen ist viel Niederschlag angesagt.

Nach einem trockenen Samstag gibt es am Sonntag erneut viel Regen.

Bereits am Freitagmorgen gibt es lokal Niederschläge, an einigen Orten zeigt sich aber auch noch die Sonne. Ab Mittag sind in den Voralpen und in der Ostschweiz teils auch kräftige Schauer möglich. Auch die Gewittergefahr steigt an. Der Bund hat wegen der starken Niederschläge die Gefahrenstufe 2 ausgerufen für den Alpennordhang.

Die Gefahrenstufe gilt von Freitag um zwölf Uhr bis Samstag um neun Uhr. Mögliche Auswirkungen sind gemäss Bund steigende Wasserpegel von Bächen bei bereits durchnässten Böden. In Ausnahmefällen sind auch lokale Überschwemmungen möglich, z. B. in Unterführungen, Tiefgaragen oder Kellern. Der Bund empfiehlt, Ufergebiete von Fliessgewässern und steile Hänge zu meiden.

Am Sonntag wird es noch viel schlimmer

Mit 20 Grad im Norden wird es kühler als am Donnerstag. Die Schneefallgrenze sinkt auf 2400 Meter. Es bläst ein mässiger West- bis Nordwestwind. Am Abend kann es in den Bergen windig werden, es geht ein zunehmend starker Nordwind. Oberhalb von 2700 Metern sind bis am Abend bis zu 20 cm Neuschnee möglich.

Am Samstag wird es verbreitet wieder freundlich. Es bleibt trocken und teilweise sonnig. In den Voralpen und der Ostschweiz sind noch vereinzelt Niederschläge möglich. Es wird mit 22 Grad im Norden leicht wärmer. Bereits am Abend findet aber ein Wetterumschwung statt. Am Sonntag reicht es noch für Temperaturen um die 16 Grad, dazu gibt es viel Regen.

Wer keine Lust hat auf Regen und tiefe Temperaturen, sollte sich einen Wochenendausflug ins Tessin überlegen. Dort ist viel blauer Himmel angekündigt. Dazu gibt es Temperaturen bis 27 Grad. Aber Vorsicht: Am Freitagabend sind vereinzelt noch Gewitter und Schauer möglich.

