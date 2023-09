Starkregen im Mittelmeerraum – «das ist wirklich extrem»

via REUTERS

Rekordmengen an Regen in Griechenland: Das Land ist im Ausnahmestand.

Auch in den nächsten Tagen bleibt es regnerisch.

In Mittelmeerländern wie Griechenland und Spanien machen extremer Stark- und Dauerregen sowie Unwetter den Menschen zu schaffen. Innerhalb von zwei bis drei Tagen gebe es punktuell extrem viel Niederschlag, erklärte der deutsche Meteorologe Felix Dietzsch vom Deutschen Wetterdienst (DWD) der Deutschen Presse-Agentur. «Die Situation ähnelt der im Ahrtal 2021 , nur mit einem Vielfachen der Regenmenge.» Was ist der Grund für die Extrem-Niederschläge?

«Es ist ein zufälliges Zusammenspiel mehrerer Faktoren», erklärt Dietzsch. Aktuell gebe es eine angespannte Grosswetterlage in Europa, eine sogenannte Omega-Wetterlage. «An der südwestlichen und südöstlichen Flanke dieses Hochdruckgebiets bilden sich Tiefdruckgebiete aus. Diese treffen derzeit auf Spanien und Griechenland und sind dort sehr ortsfest» – sie bleiben also lange.

In Kombination mit einer sehr feuchten, warmen und instabilen Luftmasse führe das zu langanhaltendem Starkregen in Verbindung mit Gewittern. Zudem stosse diese Verbindung auf Gebirge, die zum Abregnen zwingen. «Die Regenmengen haben auch in unseren bekannten Statistiken ausserordentlichen Seltenheitswert. Das ist wirklich extrem.»