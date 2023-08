Wetter Street Parade: Am Nachmittag steigt Gewitterrisiko

Eine knappe Million Menschen wird am Samstag in Zürich erwartet.

Die wärmeren Kleider können wieder verstaut werden. Ab Dienstag steigen die Temperaturen wieder deutlich an. Dazu gibt es viel Sonnenschein, es bleibt überall trocken. Am Dienstag liegen die Temperaturen auf der Alpennordseite noch zwischen 20 und 24 Grad und steigen dann im Verlauf der Woche sogar noch an.

Am Freitag könnte es in Basel, Genf und Sitten dann sogar für einen Hitzetag reichen, bevor die Temperaturen am Wochenende leicht zurückgehen. Mit den deutlich wärmeren Temperaturen steigt das Gewitterrisiko ab Donnerstag wieder an.