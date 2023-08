Wetter Street Parade: Gewitter und Schauer möglich

Am Samstag, 12. August, feiert die Street Parade ihr Jubiläum: Seit ihrer Gründung 1992 fand die grösste Technoparty der Welt bereits 29-mal statt – am Samstag geht es unter dem Motto «I wish» in die 30. Runde.

Auch das Wetter könnte zum Jubiläum mitspielen. In Zürich sind Temperaturen um die 30 Grad angesagt, dazu gibt es viel Sonnenschein. Das Gewitterrisiko bleibt allerdings hoch. Bereits am Samstagmorgen ziehen die ersten Störungen über die Schweiz.

In der Nacht bleibt es trocken

Ob und wann es Zürich auch trifft, ist unklar. Je länger der Tag dauert desto höher ist aber das Gewitterrisiko. Kleinere Schauer scheinen auch in Zürich am Nachmittag wahrscheinlich. Die Street Parade könnte aber von stärkeren Gewittern verschont bleiben. Diese finden wohl hauptsächlich in den Alpen und Voralpen statt. In der Nacht auf Sonntag dürfte es trocken bleiben.