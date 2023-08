Wetter Schweiz: Gefahrenstufe 4 wegen Niederschlägen

Nach den starken Gewittern am Donnerstagabend sind die Temperaturen in der ganzen Schweiz weiterhin hoch, aufs Wochenende hin kommt dann endlich eine lang erwartete Abkühlung – und die hat es in sich.

Wie MeteoNews schreibt, dürfte die Schneefallgrenze bis Montag auf rund 2000 Meter über Meer absinken, stellenweise könnte es sogar in tieferen Lagen weiss werden. So wird etwa in Arosa auf den Montag Schnee erwartet, besonders an der Temperaturveränderung zeigt sich der Wetterumschwung eindrücklich: Während am Freitag im Bündner Ort noch Temperaturen von 16 bis 23 Grad Celsius herrschen, fallen diese übers Wochenende dramatisch. Am Montag wird es dann nur noch 1 bis 3 Grad Celsius in Arosa. (bho)