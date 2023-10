Wetter: Sturmböen von über 100 km/h fegen über die Schweiz

Herbstwetter: Das Tief Yusuf sorgte gestern für kräftige Sturmböen. So wurden in Rünenberg BL 104 Stundenkilometer gemessen , in Courtelary BE 87 und in Delémont JU 86. Noch stärker war der Wind in den Bergen: Chasseral BE 115 Stundenkilometer, wie SRF Meteo schreibt.