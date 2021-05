Churer Stadtpolizei büsst «unbelehrbare» Personen

In der Stadt Chur waren dieses Wochenende viele Leute draussen anzutreffen. Wegen unterschiedlicher Delikte musste die Stadtpolizei von Freitagabend bis Sonntagmorgen rund 30 Mal ausrücken. Einerseits sorgten die milden Temperaturen und die offenen Terrassen der Gastrobetriebe für ein grosses Personenaufkommen in der Churer Altstadt. Dies führte gemäss einer Mitteilung der Churer Stadtpolizei zu mehreren Lärmreklamationen. Die Durchsetzung der gesetzlichen Ruhezeit und der Corona-Massnahmen erforderte viele Gespräche und Ermahnungen. «Einzelne unbelehrbare oder renitente Personen wurden gebüsst beziehungsweise zur Anzeige gebracht», schreibt die Churer Stadtpolizei.

Autoprahler gebüsst

E-Scooter-Fahrer bei Selbstunfall verletzt

Ein 76-jähriger E-Scooter-Fahrer verletzte sich am Samstagnachmittag beim Abbiegen auf den Fussgängerweg am Rheindamm. Er kollidierte mit dem Randstein und fiel danach zu Boden. Der 76-jährige Mann wurde am Kopf und am Arm verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.