Liveticker: Höchste Warnstufe – Mega-Unwetter bedrohen Italien

Am Dienstag und Mittwoch gibt es auf der Alpennordseite viel Regen. In einigen Regionen warnt der Bund sogar vor Starkregen. Es gilt die Gefahrenstufe 3. Ab Donnerstag dürfte das Wetter dann endlich wieder besser werden. Es dürfte trocken bleiben bei 15 Grad. Die Temperaturen steigen aufs Wochenende hin sogar noch an. Ganz anders im Süden: Hier setzt bereits am Donnerstag Regen ein. Am Freitag und Samstag verstärkt sich dieser noch. (fur)