Wetter: Warme Temperaturen – kommende Tage sind wieder rekordverdächtig

Am Sonntag und Montag bleibt der Hochdruckeinfluss bestehen. Im Laufe des Sonntags sorgt eine schwache Störung in den östlichen Landesteilen jedoch für ausgedehnte mittelhohe Bewölkung, so MeteoSchweiz.

Erneut Oktober-Rekorde möglich

Grosse Schwankungen seien vor allem in den Alpen zu beobachten. Diese seien im Herbst aber normal. Das Temperaturniveau sei aber aussergewöhnlich. So werde es in den Bergen momentan so warm wie sonst an einem durchschnittlichen Sommertag, so SRF Meteo. Auch in den nächsten Tagen sind daher erneut Oktober-Rekorde möglich.