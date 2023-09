Wetter: Wir erleben gerade einen klassischen Altweibersommer

Altweibersommer, woher stammt der Begriff?

Da es in den Nächten aber abkühlt, bildet sich vielfach starker Tau. Sodass es am Morgen danach aussieht, als hätte es in der Nacht stark geregnet. Daher auch der Name Altweibersommer. Denn nach taureichen Nächten sind die Spinnennetze besser zu sehen. Im Altdeutschen nannte man diese Weiben. Mit dem Wortteil Alt sei der verspätete Sommer bezeichnet worden, so SRF Meteo.