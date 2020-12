Die Behörden befürchten nun Schäden an historischen Gebäuden.

Wetterexperten unterschätzten den Wind, der die Fluten in Venedig auf 145 Zentimeter hochtrieb.

Venedig steht unter Wasser! Das beliebte Touristen-Ziel im Norden Italiens wurde am Dienstag überschwemmt , obwohl die Stadt eigentlich ein Damm-System hat. Grund dafür ist eine Fehleinschätzung der Wetterexperten, die mit einer Flutwelle von 130 Zentimetern gerechnet hatten.

Nun steht das Wasser in Venedig stellenweise knietief. Auch der Markusplatz wurde überflutet. Die örtlichen Behörden warnten laut Medienberichten vor Schäden an den historischen Gebäuden: «Wenn das Wasser weiterhin steigt, werden auch die Kapellen im Inneren der Basilika überschwemmt», hiess es.

Bereits vor einem Jahr war Venedig von einem Hochwasser heimgesucht worden. Mit 1,87 Metern erreichte der Pegel den höchsten Stand seit 1966. Das Meer drang in die Krypta des Markusdoms ein und verursachte statische Probleme. Zudem richtete das Salzwasser gravierende Schäden an Mosaiken und Mauerwerk der kunsthistorisch bedeutenden Basilika an.