Wetter und Schädlinge setzen Schweizer Kartoffelernte zu

Weil die Nachfrage nach Kartoffeln in der Schweiz hoch bleibt, muss die Schweiz vermehrt auf Importe setzen.

Ungünstige Wetterbedingungen in der Schweiz haben die Kartoffelernte stark beeinträchtigt.

Schlechtes Wetter beeinträchtigte die Kartoffelernte in der Schweiz heuer stark.

Das Wetter war dieses Jahr für die Kartoffeln in der Schweiz besonders ungünstig. Ein zu nasses Frühjahr führte zunächst dazu, dass die Knollen erst sehr spät gepflanzt werden konnten. Es folgten Sommer und Herbst, die extrem heiss und trocken waren. Wegen dieser Bedingungen rechnet der Kartoffelproduzentenverband (VSKP) damit, dass im Vergleich zum langjährigen Schnitt etwa 100’000 Tonnen Schweizer Kartoffeln fehlen werden – statt 350’000 Tonnen werden wohl circa 250’000 Tonnen geerntet, wie die « Aargauer Zeitung » (Bezahlartikel) berichtet.

Klimaveränderungen und Wetterextreme

Gemäss Christian Sohm, dem Geschäftsführer von Swisscofel, dem Verband des Schweizerischen Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandels, war die Kartoffelernte in den letzten zwei, drei Jahren nie besonders gut. Die Knolle leide besonders unter Klimaveränderungen und Wetterextremen, weshalb die Branche auf der Suche nach beständigeren Sorten sei.

«So etwas habe ich noch nie erlebt», sagt Kartoffelproduzent Ruedi Fischer zur «Aargauer Zeitung». Fischer ist seit 17 Jahren Präsident des VSKP-Verbands. Er gibt an, dass die Ernte auch unter einem reduzierten Pflanzenschutz mit zeitgleich höherer Insektenbelastung infolge von milden Wintern leide. Weil Kartoffeln im Vergleich zu anderen Gemüsesorten teuer im Anbau sind, möchten immer weniger Bauern das Risiko auf sich nehmen.

Nachfrage ungebrochen

Trotzdem bleibt die Nachfrage nach Kartoffeln hoch, und kurzfristig wird die fehlende inländische Produktion durch Importe ausgeglichen. Allerdings leiden auch ausländische Kartoffelproduzenten unter ähnlichen Wetterproblemen, was auch die Importe zusehends erschwert. Die Schweiz deckt normalerweise den Grossteil ihres Bedarfs an frischen Speisekartoffeln und Kartoffeln für die Lebensmittelindustrie aus inländischer Produktion, importiert jedoch auch in der Regel zwischen 10’000 und 20’000 Tonnen – diese Werte werden heuer wohl höher ausfallen.